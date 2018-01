Kotimaa

Lotossa ei täysosumia – katso oikeat numerot

Lotossa oli lauantaina jaossa 1,2 miljoonaa euroa. Täysosumia ei kuitenkaan tullut yhtään.Loton oikea rivi kierrokselle 4 on: 4, 7, 13, 14, 17, 27, 29 ja lisänumero 32.Illan Plus-numero on 19.6+1 -tuloksia löytyi kaksi kappaletta, joilla voittaa 103 163 euroa.Ensi viikolla Loton potti nousee 2,4 miljoonaan euroon.Lauantain Jokerin oikea rivi on 4 6 3 7 2 5 9. Jokeristakaan ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta 6-oikein tuloksia oli neljä. Niillä voittaa tuplauksesta riippuen joko 20 000 tai 40 000 euroa.