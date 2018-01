Kotimaa

Kommentti: Mansikkapaikallani onkin verinen historia

Suvulla on ollut satakunta vuotta kesäpaikka Karkussa, ja serkku naapurimökistä mainitsi tuoreesta romaanista, joka osin sijoittuu isoisovanhempiemme 30-luvulla ostamalle tilalle. Serkku tiesi romaanissa olevan myös Eskoloiden, vanhempiemme koulutovereiden, suvun kokemuksia, henkilöiden ja läheisen kartanon oikeilla nimillä.Googlasimme kirjan, ja se näytti kepeältä viihderomaanilta. Mökille lomailemaan jäänyt serkkupoika hankki sen silti. ”Tää Karkku-Sheldon on aika hyvä”, serkku viestitti kaupunkiin ja usutti hommaamaan kirjan.150 sivua oli romantiikkaa, joka ei minua niin innostanut, joskin oli hauska kuvitella lempiväisiä käyskentelemään omissa lapsuusmaisemissa.Sitten alkoi sisällissota. Paljastui, että Pirjo Tuominen oli skeptisyydestäni huolimatta koukuttanut minut henkilöihinsä, fiktiivisiinkin. Olin kauhuissani. Kun äiti vei lapsensa yöksi piharakennukseen peläten että talo poltetaan, minuakin pelotti. Sisällissota siviilien, naisten ja lasten, silmin oli todella raakaa – ja kolahti, kun paikatkin olivat vielä tuttuja. Tuomisen rajaukseen osui monta hurjaa kohtaloa. Oli järkyttävää lukea, kuinka tutut kääntyivät toisiaan vastaan, kuinka peruuttamattomia asioita kiihkossa tehtiin. Isis, tuli mieleen.Serkku kuljetti tapahtumapaikoille seuraavalla Karkku-käynnillä. Kävimme katsomassa kartanon, Rautajoen miesten haudan Vammalan kirkolla, Juuselan ylikäytävän ja työväentalon Nälkälässä.Kuljin pari viikkoa typertyneenä. Katsoin kadulla turvapaikanhakijan näköisiä ihmisiä uusin silmin: mitähän tuokin on joutunut kokemaan. Onko hänenkin kotonaan viha leimahtanut naapurien välille? Miten vihan ja jakautumisen yli lähtömaassa päästään?mainittiin Karkun taistelu, josta en ollut koskaan kuullutkaan. Googlaamalla selvisi, että se oli Satakunnan pahimpia taisteluja, ainakin 30 kuoli, ehkä yli sata. Punaisten puolella oli myös Turun seudulta Maariasta 15–24-vuotiaista tehtaantytöistä koottu komppania. Heistä moni kuoli. Punaiset olivat leiriytyneet päiväkausiksi kirkkoon, jonka penkissä olen monet kerrat istunut.Kaikki tämä oli tapahtunut isoisoisäni kalajärven ympärillä, peltomaisemassa jossa olen kävellyt kesäaamuisin koivukujaa postilaatikolle suloisen isotätini kanssa, ahomansikoita ja kissankelloja tien laidalta poimien.Verinen historia oli painunut unohduksiin. Ehkä nyt olemme jo valmiita muistamaan sitä. Suosittelen Tuomisen kirjaa.