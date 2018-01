Teinipojat yrittivät pelastaa mäenlaskussa kuolleen 16-vuotiaan tytön hengen – ”Otin saman tien puhelimen ja soitin ambulanssin”

Kotimaa

Tällaisesta spontaanista ehdotuksesta alkoi tapahtumien vyöry, joka johti 16-vuotiaan tytön kuolemaan Helsingin Herttoniemen hyppyrimäessä vuoden 2015 elokuussa.Hyppyrimäelle oli kokoontunut reilusti paikallista nuorisoa, joidenkin arvioiden mukaan noin parikymmentä ihmistä. Illanviettoon kuului muun muassa alkoholin nauttimista.Kello lähestyi puolta kahtatoista illalla. Oli pimeää, eivätkä hyppyrimäen valot olleet päällä. Joku sai ajatuksen siitä, että hyppyrimäestä laskettaisiin.– Kaikki oli vähän silleen, että joo.– Laskimme pyllymäkeä. Aluksi jouduin hieman ”hilaamaan” itseäni eteenpäin, mutta sitten, kun lasku lähti alaspäin, vauhti koveni todella kovaksi, vuonna 1998 syntynyt tyttö kertoi poliisille.Hänen mukaansa mäestä tuli alas noin 7–8 nuorta.oli iloinen ja rento.– Meitä nauratti pyllymäkilasku ja siitä jotain vitsailimme, vuonna 1997 syntynyt tyttö kertoi.Pian nauru vaihtui järkytykseksi.– Yhtäkkiä joku osui minuun. En tiennyt, mikä minuun osui. (...) Itse olin polvillani ja kaulaani sattui, tytöistä vanhempi kertoi poliisille.– Itse laskusta en muista mitään, vaan seuraava muistikuva oli se, kun makasin maassa ja heräsin sieltä alhaalta. Nousin seisomaan. Minua pyörrytti ihan kauheesti, enkä saanut henkeä. Kaulaani sattui tosi paljon, tytöistä nuorempi kertoi poliisille.he havaitsivat, että paikalla ollut nuoriso oli kokoontunut kolmannen tytön ympärille. Hän oli tapahtumien aikaan 16-vuotias.– Kaikki oli (tytön) ympärillä ja huusivat, että (tyttö) ei saa henkeä, vuonna 1998 syntynyt tyttö kertoi.– Näin, että (tyttö) oli maassa, josta hän nousi pystyyn ja sen jälkeen kaatui maahan. (...) Pitelin kaulaani ja kuulin, kun (tyttö) haukkoi henkeä. Kokeilin (tytön) kaulalta, hengittääkö hän ja aluksi tunsinkin hengityksen, vuonna 1997 syntynyt tyttö kertoi.Kukaan tytöistä ei tajunnut, että he olivat laskeneet päin teräsvaijeria, joka oli vedetty alastulorinteen poikki. Niiden tarkoitus oli estää ilkivaltaa ja muun muassa rinteessä mopoilu. He eivät nähneet vaijeria ennen mäenlaskua. He ei havainneet varoituskylttejäkään, koska oli niin pimeää.laskenut vuonna 1998 syntynyt poika soitti hätäkeskukseen. Pahiten loukkaantunut 16-vuotias tyttö tarvitsi välitöntä apua.– Otin saman tien puhelimen ja soitin ambulanssin. Menin (uhrin) luokse ja käänsin (uhrin) kylkiasentoon. (...) Minä ja (toinen poika) kokeilimme hätäkeskuksen ohjeiden mukaan (uhrin) pulssia ja sitä, hengittääkö (uhri). Hätäkeskuksesta annettiin puhelimitse ohjeita.– Muistaakseni (toinen poika) jossain vaiheessa antoi (uhrille) suusta suuhun tekohengitystä, mutta (toisella pojalla) tuli veret suuhun, eikä se enää auttanut, poika kertoi poliisille.ambulanssimiehistö tuli paikalle, ja poika ohjasi ambulanssin oikeaan paikkaan. Elvytyksistä huolimatta 16-vuotias tyttö menehtyi. Hän osui teräsvaijeriin ensimmäisenä. Kahden muun tytön henki säästyi ilmeisesti siksi, että ensimmäinen törmäys hieman vaimensi iskuvoimaa. Myös heidät kuljetettiin sairaalaan.– Kaikki paikalla olijat olivat tosi paniikissa, kuten myös minä, vuonna 1998 syntynyt tyttö sanoi.Syyttäjä vaatii viidelle miehelle rangaistusta kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta. Syytteet koskevat kuolemantuottamusta ja kahta vammantuottamusta. Yhtä virkamiessyytettyä vaaditaan tilille myös tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Kaikki viisi kiistävät syytteet.Oikeuskäsittely jatkuu koko perjantaipäivän. Asiaa on tarkoitus puida Helsingin käräjäoikeudessa myös ensi viikolla.