16-vuotiaan kuolemasta syytetyt veteraani­mäkihyppääjät: ”Väärältä tuntuu”

Herttoniemen hyppyriturmasta syytetyt Helsingin mäkihyppääjät ry:n aktiivit ovat lajin piirissä kaikkien tuntemia veteraaneja, jotka aloittivat oman hyppyuransa jo 1950-luvulla.Syytteeseen joutuneet ovat mäkihyppy-yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri. Heidät on nimetty vastuuhenkilöiksi hyppyrialueen kunnossapitoa koskevassa sopimuksessa, jonka yhdistys on solminut Helsingin kaupungin kanssa.Vaijerit asennettiin rinteeseen miesten muistin mukaan vuonna 1980 tai 1981. Syy oli mäkeen kohdistuva ilkivalta.– Siellä on ajeltu rinnettä ylös jopa autolla, puheenjohtaja kertoo IS:lle oikeustalolla.Hyppyharjoitusten ajaksi vaijerit on irrotettu ja rinne valaistu. Harjoitusten jälkeen vaijerit laitetaan takaisin paikalleen. Vaijereihin on ripustettu keltaisia muovipussin paloja näkyvyyden lisäämiseksi.Syytetyt veteraanit eivät ole mieltäneet, että heidän kunnossapitovastuunsa koskisi muuta kuin urheiluharjoituksia ja hyppääjien turvallisuuden takaamista. Alueelta pitää muun muassa kerätä kaikki lasinsirut ja muut roskat ja tarkistaa paikat aina ennen hyppäämistä.– Minusta meidän vastuumme alkaa harjoitusten alkaessa kello 16 ja loppuu kello 20, kun harjoitukset loppuvat. Lauantaisin ja sunnuntaisin kello 10–14, yhdistyksen sihteeri sanoo.Pitkä tutkinta ja rikossyyte vetävät miesten mielen katkeraksi.– Yli 40 vuotta tehty tätä ja kiitokseksi tulee nyt tällaista niskaan. Ellei näitä pikkupoikia olisi, niin mäkihyppy saisi kyllä jäädä. Heitä on kyllä ilo katsella, nauttivat hyvästä urheilusta, puheenjohtaja sanoo.Miehiltä vaaditaan oikeudessa lähes 70 000 euron kärsimys- ynnä muita haittakorvauksia yhteisvastuullisesti muiden syytettyjen kanssa. Oikeudenkäyntikulut eivät vielä ole edes tiedossa, joten vaatimusten loppusumma nousee yli sadan tuhannen euron.

Miltä korvausvaatimukset teistä tuntuvat?

