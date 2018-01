Poika sytytti tuleen Rolls-Roycen ja muita arvoautoja, varasti pyöräkuormaajan ja ajoi päin taloa – kuvat pakomatkan hurjasta lopusta

Kotimaa

Poika sytytti tuleen Rolls-Roycen ja muita arvoautoja, varasti pyöräkuormaajan ja ajoi päin taloa









Pyöräkuormaajalla viime toukokuussa Upon Sillalta Lahdessa alas ajanut nuori syyllistyi saman vuorokauden aikana viiteen eri rikokseen. Vakavimmat rikokset olivat kaksi törkeää vahingontekoa, kun nuori ajoi kuormaajalla isänsä omistaman omakotitalon seinään ja sytytti samassa pihapiirissä olleen vanhan navettarakennuksen tuleen.Liekkeihin jäi toistakymmentä ajoneuvoa, joista monet olivat arvokkaita. Liekit nielivät mm. kaksi Jaguar XJ8 henkilöautoa, yhden Rolls-Royce -merkkisen auton, puolenkymmentä muuta autoa, useita mopoja, traktorin ja crossipyöriä.Tekijä tuomittiin nuorena henkilönä vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Hän syyllistyi tekoihin 16-vuotiaana.Tuomittu joutuu maksamaan tuhoamastaan omaisuudesta noin 400 000 euron korvaukset omistajilleen ja vakuutusyhtiölle.Nuoren mielentila otettiin huomioon tuomiossa, kuten myös huomattava korvausvelvollisuus ja hänelle itselleen aiheutuneet fyysiset vammat, kun kuormaaja putosi noin 12 metrin korkeudesta sillalta.Maksettavaksi määrättyjä vahingonkorvauksia oikeuden päätöksessä ei ole soviteltu.Nuori loukkaantui vakavasti, mutta on toipunut vammoistaan.tuli ilmi pojan itsetuhoisuus, masentuneisuus ja koulukiusaaminen.Tapahtumapäivänä nuori otti luvatta noin 20 tonnia painavan kauhakuormaajan ja ajoi sillä Kärkölässä, Orimattilassa ja Lahdessa.Pojan isän omistamaan taloon aiheutui kuormaajan tönäisystä noin 60 000 euron vahingot.Kuormaaja vaurioitui pahoin pudotessaan sillalta lävitse sillankaiteen. Kuormaajan korjauskulut nousivat noin 100 000 euroon.nuori sytytti tuleen ja vauhditti paloa bensiinillä. Hän oli tietoinen rakennuksessa olleista arvokkaista keräilyajoneuvoista.Liekkeihin jääneet ajoneuvot olivat rakennuksen sisätiloissa ja ulkopuolella. Irtaimiston ja rakennuksen vahingot olivat noin 200 000 euroa.Kahden törkeän vahingonteon lisäksi nuori tuomittiin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta.Oikeudessa nuori tunnusti syyllisyytensä tekoihin. Hänen oikeuskulunsa maksaa valtio, mutta nuori määrättiin maksamaan muiden osapuolten lähes 10 000 euron oikeuskulut.Käräjäoikeus antoi jutussa tuomion torstaina.Korjattu kello 22.03: Pojan saama vankeustuomio on ehdollinen.