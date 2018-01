Kotimaa

Evira: Harva saa liikaa lisäaineita – karkit kannattaisi silti jättää karkkipäivään

Lisäaineiden saanti on suomalaisilla enimmäkseen turvallisella tasolla, selviää Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran lisäaineselvityksestä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aromiaineissa ei isoja riskejä