Ylen jättävä toimitusjohtaja Kivinen kertoo, mikä vaikutti päätökseen eniten: ”Halusin pitkän kauden jälkeen ajoittaa lähtöni niin”

Kotimaa

Ylen jättävä toimitusjohtaja Kivinen kertoo, mikä vaikutti päätökseen eniten: ”Halusin pitkän kauden jälkeen a

Yleisradion toimitusjohtaja Lauri Kivinen https://www.is.fi/haku/?query=lauri+kivinen jättää paikkansa.Ilta-Sanomat kertoi noin puolen päivän aikaan torstaina, että toimitusjohtaja Kivinen on jättämässä paikkaansa. Myöhemmin Yleisradio vahvisti, että toimitusjohtaja jättää paikkansa ja siirtyy yksityisen sektorin palvelukseen.Ylen hallitus käynnistää heti seuraajan haun. IS kysyi Kiviseltä yllättävän lähdön syistä.

Tulitte Yleisradion toimitusjohtajaksi toukokuun 2010 alussa Mikael Jungnerin https://www.is.fi/haku/?query=mikael+jungnerin seuraajaksi. Tulitte tehtävään Siemens Networksin yhteiskuntasuhteiden johtajan paikalta. Onko uusi työpaikka jo selvillä? Kyseessä lienee yksityisen sektorin paikka?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

– Palaan liike-elämään yksityiselle puolelle. En ole sitoutunut aikatauluun, koska seuraajani aloituspäivä on vielä auki. Tähän voidaan tarkemmin palata muutaman kuukauden kuluttua.

Millainen kokemus työ Ylessä on ollut?

– Intensiivinen, monimuotoinen ja innostava, kaikkia yhteiskunnan pintoja kosketteleva. Kun media ja tekniikka muuttuvat, on ollut erityisen hieno hetki tehdä työtä Ylessä.

Mikä asia vaikutti eniten lähtöönne?

– Ajoitus. Halusin pitkän kauden jälkeen ajoittaa lähtöni niin, että Ylen hallitus voi suunnitelmallisesti harkita minkälainen vetäjä Yleen nyt sopii. Tämä on mahdollista, kun isot asiat ovat kunnossa, kuten Yle-laki, talous ja suhteemme yleisöön.

Oliko taannoisella vastaavan päätoimittajan vaihtumisella osuutta lähtöönne? Olivatko vuodet vaativia?

Kivinen ei saa erorahaa

Wilhelmsson: Ei kannata rajata ominaisuuksia liian tiukasti