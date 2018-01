Kotimaa

Kokemäenjoen pinta nousee taas – teitä poikki, vesi uhkaa yltää koteihin

25.1. 19:27

tulvat Suomen ympäristökeskus varoittaa tulvista Satakunnassa.

Kokemäenjoen tulviminen uhkaa taas asuinrakennuksia Satakunnassa, kertoo Suomen ympäristökeskus. Keskiviikkona alkanut lauha ja sateinen jakso on kasvattanut jokien virtaamia Lounais-Suomessa.



Huittisissa on kastumisvaarassa myös asuinrakennuksia, ja osa paikallisteistä on poikki. Myös muualla joen ala- ja keskiosalla voi syntyä tulvavahinkoja.



Kokemäenjoen alajuoksulle laskevan Loimijoen virtaama noussee lähipäivinä nopeasti. Säännöstellyiltä järviltä Kokemäenjoen alajuoksulle tulevaa virtaamaa rajoitetaan, jotta alajuoksun jääkansi ei lähtisi liikkeelle. Jos virtaama kuitenkin kasvaa liian suureksi, jääkansi voi lähteä liikkeelle ja Poriin voi muodostua jääpato, joka aiheuttaa viime viikkoa pahempia tulvia.



Tulvat ovat mahdollisia myös Varsinais-Suomen Salossa, jossa Uskelanjoen virtaama on kovassa nousussa.