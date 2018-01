Kotimaa

Julkisen sanan neuvosto laatii kannanoton journalistin sananvapauden ja lakien noudattamisen suhteesta

Taustalla on HS:n Viestikoekeskus-uutisointi, jossa käytettiin salaiseksi leimattuja asiakirjoja.

Julkisen sanan neuvosto JSN alkaa laatia kannanottoa siitä, voiko journalisti missään tilanteessa rikkoa lakia sananvapauden nimissä tai julkaista tietoja salaisiksi määritellyistä asiakirjoista. Kannanottoa varten pyydetään lausuntoja alan asiantuntijoilta.Neuvoston mukaan se aikoo käsitellä kysymystä laajasti sekä huomioida myös historiallisia ja kansainvälisiä näkökohtia asiassa.Kannanoton taustalla on Helsingin Sanomien viime kuussa julkaisema juttu Puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta sekä uutisoinnin aiheuttama keskustelu. Kritiikkiä saaneessa HS:n jutussa käytettiin lähteenä Puolustusvoimien salaiseksi leimattuja asiakirjoja.JSN ei kuitenkaan käsittele tulevassa kannanotossaan kyseistä artikkelia, vaan neuvosto aikoo ottaa yleisellä tasolla kantaa sananvapauden ja lain suhteeseen sekä salaiseksi määriteltyjen asiakirjojen julkaisuun.Julkisen sanan neuvosto on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta.