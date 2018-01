Kotimaa

Käräjäoikeus mokasi harvinaisella tavalla – tuomitsi avioparin virheellisesti eroon

Käräjäoikeus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hovioikeuden

Nainen oli eroaikeissa, ja hän toimitti avioerohakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen 18. syyskuuta 2017. Hän haki eroa yksin ja ilman harkinta-aikaa.Hän tuli kuitenkin katumapäälle. Nainen lähetti viikkoa myöhemmin käräjäoikeuteen sähköpostin. Hän halusi peruuttaa erohakemuksensa.– Olen viikko sitten hakenut avioeron ilman harkinta-aika[a]. Haluaisin peruuttaa sen, miten voisin sen tehdä? naisen lähettämässä sähköpostissa luki.oli yhteydessä mieheen ja häneltä pyydettiin kantaa naisen avioerohakemukseen. Mies ei vastannut mitään, sillä nainen näytti hänelle käräjäoikeuteen lähettämänsä peruutussähköpostin. Molemmat olettivat, että käräjäoikeuden lausumapyyntöön vastaaminen oli tarpeetonta.Toisin kuitenkin kävi. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi pariskunnan avioeroon 9. marraskuuta 2017.Syntyi poru. Pariskunta ei olisi siis halunnut erota.Pariskunta vei asian Helsingin hovioikeuteen, ja molemmat vaativat avioeron kumoamista. He katsoivat, että oikeus toimi asiassa väärin, kun se ei huomioinut naisen lähettämää sähköpostia. Pariskunta vetosi hovioikeudessa myös käräjäoikeuden miehelle lähettämään sähköpostiviestiin, jossa se myönsi erheensä.– Inhimillisen erehdyksen vuoksi käräjäoikeus ei ole vastannut vaimonne tiedusteluun. Käräjäoikeus ei ole myöskään tulkinnut vaimonne tiedustelua nimenomaiseksi hakemuksen peruutukseksi, käräjäoikeuden lähettämässä sähköpostissa luki.mielestä käräjäoikeus teki tuomiovirheen. Sen mielestä nainen ilmoitti selkeästi, että hän halusi peruuttaa hakemuksensa.– Hovioikeus katsoo, että (naisen) käräjäoikeudelle 25.9.2017 lähettämästä sähköpostiviestistä käy selkeästi ilmi hänen halunsa peruuttaa aikaisemmin tekemänsä avioerohakemus. Sähköpostiviestin saatuaan käräjäoikeuden olisi vähintään tullut tiedustella häneltä, halusiko hän käräjäoikeuden jatkavan avioerohakemuksen käsittelyä.– Mikäli käräjäoikeus olisi toiminut asiassa (naisen) sähköpostiviestissään 25.9.2017 esittämällä tavalla, kantelijoita ei olisi tuomittu avioeroon, hovioikeus kirjoittaa.Tällä perusteella hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tekemän päätöksen. Pariskunta on siten aviossa.– Asiaa käräjäoikeudessa käsiteltäessä on tapahtunut oikeudenkäyntivirhe, joka on olennaisesti vaikuttanut jutun lopputulokseen. Käräjäoikeuden päätös on siten poistettava, hovioikeus kirjoittaa.Helsingin hovioikeus antoi asiassa ratkaisun torstaina. Tapaus on äärimmäisen harvinainen Suomessa.