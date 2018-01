Kotimaa

Hallitus on antanut siviili- ja sotilastiedustelua sekä niiden valvontaa koskevat esityksensä eduskunnalle. Hallitus suosittelee tiedustelulakeihin liittyvän perustuslain muutoksen säätämistä kiireellisenä.Hallituksen mukaan tiedustelulait parantaisivat suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuuksia suojautua kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvilta vakavilta uhkilta.Lakipaketin läpiviemiseksi tarvitaan muutoksia perustuslain viestisalaisuutta koskeviin säännöksiin. Perustuslain muuttaminen kiireellisesti eli tämän eduskunnan aikana vaatii viiden kuudesosan enemmistön. Muuten asia siirtyy seuraavalle eduskunnalle.Suurin oppositiopuolue Sdp on avainasemassa siinä, että viiden kuudesosan enemmistö voidaan saavuttaa.– Suomen turvallisuustilanteen heikentyminen ja tarve varautua Suomen kansallista turvallisuutta uhkaavaan toimintaan muodostavat hallituksen näkemyksen mukaan sellaisen poikkeuksellisen tilanteen, jossa perustuslain kiireelliselle muuttamiselle on osoitettavissa välttämätön tarve, oikeusministeriön tiedotteessa kirjoitetaan.Jos asia käsitellään normaalissa perustuslainsäätämisjärjestyksessä, voisivat tiedusteluviranomaisten uusia toimivaltuuksia koskevat säännökset tulla voimaan ehkä vasta vuoden 2020 alkupuolella, oikeusministeriössä arvioidaan.– Käytettäessä kiireellistä perustuslainsäätämisjärjestystä säännökset voisivat tulla voimaan aikaisemmin, mahdollisesti jo vuoden 2018 lopulla, oikeusministeriö kirjoittaa.esittää, että siviili- ja sotilastiedustelun laillisuusvalvontaa varten perustetaan uusi viranomainen, tiedusteluvaltuutettu.Hallituksen mukaan valvontajärjestelmän uudistamista tarvitaan, sillä tiedustelulainsäädännön uudistuksessa siviili- ja sotilastiedusteluviranomaisille annettaisiin uusia merkittäviä tiedustelutehtäviä ja -toimivaltuuksia.Hallituksen eduskunnalle antaman esityksen mukaan tiedustelutoiminnan valvontajärjestelmä muodostuisi laillisuusvalvonnasta vastaavan tiedusteluvaltuutetun ohella parlamentaarisesta valvonnasta. Parlamentaarista valvontaa harjoittaisi eduskunnan uusi erikoisvaliokunta, tiedusteluvaliokunta.