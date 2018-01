Kotimaa

Kati Tervon kolumni: Perheeseen tuli auto

Poika pyysi minua pitämään suuni kiinni. Hän kyllä hallitsi ajamisen.

Yhdeksäntoista vuotta sitten ostimme lastenvaunut vauvallemme. Työntelin häntä olohuoneessa ja Olarin kävelyraiteilla. Käärömme tykkäsi nukkua vaunuissa. Osat vaihtuivat viime syksynä. Poikani kuljettaa minua autolla. Nukahtaa en sentään uskalla, vaan seuraan valppaana liikennettä. Varoittelen uhkaavista tilanteista.Hankin syksyllä auton. Kun poika meni kesällä autokouluun, päätin, että hänestä tulisi hyvä kuski. Eikä sellainen tumpelo kuin vanhempansa. Se ei onnistuisi ellei perheessä olisi autoa millä ajaa heti kortin saatua. Meillä ei ole ollut autoa yli kahteenkymmeneen vuoteen.En vaivannut miestä asialla. Jos häneltä olisi kysytty kulkupelin hankinnasta mielipidettä, valmista ei asiassa olisi tullut tässä elämässä. Hän ei ole automies. Eikä tarvitsekaan olla. Turvauduin lähipiirini asiantuntijoihin.Ekspertti on sellainen, jolla on kokemusta. Serkkuni on aina ajanut autoa. Hän kyyditsi minut maalla kaupalle. Auto tuntui hyvältä. Serkku kehui kärryään, kun soitin ja kyselin sen ominaisuuksia. Kysyin neuvoa myös lapsuuden ystävältäni. Hän reissaa mökille omalla autolla. Hän oli valinnut autonsa aikanaan sen perusteella, että se oli ostohetkellä Suomen suosituin. Sillä hän kuljettaa tomaatintaimet ja lapsenlapset maalle. Kumpikaan naisista ei ollut valinnut autoa värin perusteella. Niin en tekisi minäkään. Mieheni tekisi.Ostin japanilaisen city-maasturin jo ennen pojan inssiä, siis ilman koeajoa. Tiesin kyllä, ettei niin yleensä tehdä. Ennen ostopäätöstä ajetaan kokeeksi, harkitaan ja vertaillaan. Halusin päättää nopeasti. Syyria­laistaustainen, tyylikäs autokauppias auttoi. Hänestä olin kaiketi ihanneasiakas. Olin jo ennen autokauppaan tuloani päättänyt, minkä ostan. Poikakin äimisteli äidin päätöksen nopeutta. Mitäpä sitä vetkuttelemaan.Auto odotti kaupassa päivää, jolloin poika saisi ajoluvan. Istahdin juhlallisena ja pelokkaana uuteen autoon seuraavana päivänä, kun lupa oli astunut voimaan. Jännitys yltyi, kun auto sammui valoissa. Kannustin ja opastin. Koetin kuulostaa rauhalliselta. Pääsimme perille kotikortteliin.Seuraavina päivinä jatkoin neuvojen jakamista tiuhaan. Hidasta, punainen, oikealle, kovempaa, jarru, väistä, kolmio, keltainen, kaista, vaihda, raitiovaunu, vilkku. Poika hiiltyi. Hän pyysi minua pitämään suuni kiinni. Hän kyllä hallitsi ajamisen. Hänhän on vasta käynyt autokoulun. Enää auto ei sammu valoissa.Pelkääjän paikalta ruuhka vaikuttaa kaoottiselta ja jalankulkijat uhkarohkeilta. Pojan mukaan liikenteessä vallitsee luottamus. Mihin? kysyin epäuskoisena.Siihen, että kaikki noudattavat liikennesääntöjä, poika sanoi. Joka kerta liikenteessä huomaamme molemmat, että tätä luottamusta koetellaan. Vaihdellaan kaistaa ilman vilkkua, pujotellaan, ajetaan ylinopeutta, hidastellaan, ei lähdetä liikkeelle valojen vaihtuessa, ajetaan päin punaisia, ei käytetä suojatietä, ei olla kohteliaita.Kun poika hidastaa ja pysähtyy antamaan tietä lastenvaunuja työntävälle äidille, palaan menneeseen. Rattaiden pyörät uppoavat sohjoon, ja äidille tulee hiki. Pienokaisen unta makuupussissa ei häiritse mikään.Kirjoittaja on kirjailija ja perheenäiti.