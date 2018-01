Kotimaa

Syyte: Mies ampui liikkuvasta autosta haulikolla ja yritti tappaa – poliisi teki väistöliikkeen tulilinjalta

Pirkanmaan käräjäoikeus on alkanut käsitellä syytteitä viime syyskuun takaa-ajosta Pirkanmaalla ja Satakunnassa.Poliisi ajoi takaa henkilöautoa useamman tunnin ajan Nokialla, Sastamalassa ja Huittisissa lauantai-iltana 16. syyskuuta. Myös takaa-ajon aikana pakoautosta ammuttiin useasti kohti poliiseja.Syyttäjän mukaan 38-vuotias mies yritti tappaa virkatehtäviään hoitavat poliisit ampumalla heitä kohti useita kertoja haulikolla. Jutussa on 14 asianomistajaa.saivat alkunsa Nokialla iltakuuden aikaan, kun rattijuopumusepäilyä selvittämään mennyttä poliisia kohti ammuttiin autosta.Pariskunta, 38-vuotias mies ja 25-vuotias nainen, istui pysähtyneessä autossa. Mies havaitsi takana poliisiauton ja ampui haulikolla partiota kohti. Poliisiauto oli 29 metrin päässä ampujasta. Poliisit huomasivat ampujan ja ehtivät suojautua.Pariskunta pakeni Nokialta kohti Huittisia. Vaimo oli ratissa, mies istui viereisellä paikalla ja tulitti auton ikkunasta välillä pysähtyneenäkin olleesta autosta kohti perässä ajaneita poliiseja.Pakenijoiden perässä oli enimmillään neljä partiota, ensimmäinen partio 100 metrin päässä ja viimeinen 300 metrin päässä. Mies ampui liikkuvasta autosta kohti poliiseja. Yksi auto ehti väistyä tulilinjalta, kun kuljettaja huomasi että heitä kohti ammutaan. Syytteen mukaan toiseen autoon osui hauleja.Pako päättyi Huittisissa. Auto pysähtyi vasta poliisin piikkimattoon. Poliisi ampui 38-vuotiasta miestä alavartaloon, ja mies otettiin kiinni poliisikoiran avustuksella.kiistää murhan yritykset. Miehen avustajan mukaan hän ampui ilmaan saadakseen poliisit lopettamaan takaa-ajon.Pariskunnalla on rankka rikoshistoria entuudestaan. Yhteensä heillä on noin 90 tuomiota käräjiltä.Syyttäjä vaatii 38-vuotiaalle miehelle ehdotonta vankeusrangaistusta muun muassa murhan yrityksistä.25-vuotiaalle vaimolle syyttäjä vaatii ehdotonta muun muassa avustuksesta murhan yritykseen.