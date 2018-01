Kotimaa

Kemissä vaarallisen aineen onnettomuus – Nelostie poikki 25.1. 12:48

Onnettomuuspaikka on Hepolan liittymästä 300 metriä Ajoksen liittymän suuntaan.

Nelostiellä Kemissä on sattunut onnettomuus, jossa on mukana varallisia aineita, kertoo hätäkeskus.



Liikenneviraston mukaan onnettomuuspaikka on Hepolan liittymästä 300 metriä Ajoksen liittymän suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä.