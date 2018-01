Kotimaa

Näin raaka on testipäivä Suomen armeijan erikoisjoukkoihin Utissa – ensimmäinen oksensi jo ajassa 7.42

Valokuvaaja Lassi Rinne koosti jutun päälle olevan videon päivän hektisistä tapahtumista. Suosittelemme katsomaan!

















Poikkeuksellinen joukko





Koulutuksesta hyötyä myös tulevaan

















Vain yksi nainen on laskuvarjojääkäri





















Viimeinen etappi