Kotimaa

Hallituksen esitys uudesta tiedustelu­laista luovutetaan eduskunnalle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tästä uudessa tiedustelulaissa on kyse

Käyttää salaisia tiedonhankintamenettelyjä jo ennen rikosepäilyä, jos tilanne uhkaa vakavasti kansallista turvallisuutta. Tällaisia tiedonhankintakeinoja ovat muun muassa televalvonta, laitteiden sijaintitietojen valvonta, peitetoiminta ja valeostot. Tietoliikennetiedustelua saisi tehdä Suomen rajat ylittävistä tietoliikennekaapeleista.

Kiireellinen menettely vaatii Sdp:n tuen