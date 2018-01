Kotimaa

Perheenisä kuoli Madeiralla – vaimon koskettava kirjoitus: ”Yksi puhelu muutti kaikki unelmat”





”Sen piti olla kauan odotettu poikienreissu ja isä-poika laatuaikaa. Odotin innolla saavani kotiin levänneet ja onnelliset matkalaiset joista olisi minulle apua, kun perheemme kuopus helmikuussa syntyisi”, alkaa perheenäidin yhteydenotto Brother Christmasille.Kotiin lomalta palasi kuitenkin vain matkaajista pienempi. 35-vuotias isä kuoli tapaturmaisesti loman aikana.Brother Christmas julkaisi naisen viestin Facebook-sivuillaan. Viestissä nainen jatkaa kertomalla, että perhe oli juuri elänyt läpi rankkoja vuosia ja esimerkiksi konkurssi oli jättänyt jälkensä.”Yhdessä olimme kuitenkin selvinneet kaikista kohtaa­mis­tamme vastoin­käymisistä ja odotimme innolla tulevai­suutta ja uuden perheen­jäsenemme syntymää. Yksi puhelu muutti kuitenkin kaikki suunnitelmat ja unelmat ja veti kirjaimel­lisesti maton jalkojen alta”, kirjoitus jatkuu.”Pahin painajainen oli käynyt toteen ja puolisoni oli tapaturmaisesti menehtynyt.”Nainen ei voinut raskautensa vuoksi matkata itse Madeiralle, vaan sinne lähtivät hänen veljensä.Miehensä hän saa kotiin myöhemmin uurnassa. Autotallissa odottaa vielä miehen avaamaton rinkka.Nainen kirjoittaa, että häntä suorastaan pelottaa ottaa yhteyttä Brother Christmasiin.”Toisen tragedia kiinnostaa ihmisiä usein myös negatiivisessa mielessä ja silloin helposti unohtuu, että jokaisen surullisen kohtalon takana on joukko omaisia jotka käyvät lävitse painajaista.”Nainen kirjoittaa, kieltäneensä vanhemmilta lapsiltaan kaikkien aihetta koskevien kirjoitusten lukemisen, jotta nämä eivät entisestään pahoittaisi mieltään ilkeämielisistä teksteistä.Nuoremmat lapsista kyselevät, millaisia enkelit ovat ja miltä taivaassa näyttää.”Iltaisin iskee ikävä ja uni tulee vasta kainalossani pitkän odotuksen päätteeksi.””Nuorimmaisemme on vielä onneksi niin pieni ettei hän vielä maailman kurjasta puolesta ymmärrä mitään ja hänen hymystään me kaikki muut saamme lohtua ja voimaa.”Nainen kirjoittaa ymmärtäneensä surun keskellä kuitenkin, että on rohkeutta uskaltaa pyytää apua.”Lastemme takia minun täytyy jaksaa olla rohkea taisteleva leijonaemo ja samalla myöntää heikkouteni ja se etten selviä tästä kaikesta yksin.”Brother Christmasin julkaisu Facebookissa sisältää myös ohjeet siitä, miten perheelle voi lähettää lahjoituksen hautajaisjärjestelyihin.IS julkaisee naisen tekstin tämän luvalla.