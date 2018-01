Kotimaa

Kuvat: Nuorukainen kaahasi autonsa hurjaan kuntoon syrjäisellä hiekkatiellä









Tapahtumapaikalta otetut kuvat kertovat karua kieltä. Nuorukaisen auto meni erittäin huonoon kuntoon, kun hän kaahasi autonsa tieltä ulos Seinäjoella viime vuoden elokuussa.Auton keula tuhoutui täysin. Myös auton takaosaan tuli vaurioita.Onnettomuus tapahtui syrjäisellä hiekkatiellä Seinäjoen Ylijoella. Mies tuli liiallista vauhtia vasemmalle loivasti kaartuvaan mutkaan. Mies suistui vastaantulijoiden puolella olevaan ojan penkkaan. Mies kertoi ajaneensa 90 kilometrin tuntinopeutta.Syyttäjän mielestä teko täytti törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen tunnusmerkistön. Oikeuden mielestä teko ei ollut kuitenkaan törkeä, joten 19-vuotias mies tuomittiin perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Mies sai 30 päiväsakkoa, joka teki hänen tuloillaan 180 euroa.– Käräjäoikeus katsoo, ettei teolla ole aiheutettu vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle. Tieltä suistuminen on johtunut liiallisesta tilannenopeudesta ja todennäköisesti hiekkatien irtohiekasta. Teolla on aiheutettu kylläkin vaaraa, joten vastaaja tulee tuomita liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, oikeus kirjoittaa.Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden aiemmin tässä kuussa antama tuomio on lainvoimainen.