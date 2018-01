Rennot juhlat muuttuivat bakkanaaliksi, puolisosta kuoriutui ihan outo ihminen... 4 esimerkkiä siitä, miten loma voi tuhota parisuhteen

Kotimaa

Rennot juhlat muuttuivat bakkanaaliksi, puolisosta kuoriutui ihan outo ihminen... 4 esimerkkiä siitä, miten lo

Suomalaiset

Irtiotot lähtevät käsistä

Alkoholikäytön ongelmat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erilaiset odotukset

Peitellyt ongelmat nousevat esiin