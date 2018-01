Kotimaa

Yli 1 400 taloutta ilman sähköjä – lisää katkoja odotettavissa





Runsaat 1 400 taloutta Suomessa oli ilman sähköjä keskiviikkona iltapäivällä. Katkosten odotetaan lisääntyvän etenkin maan itäosissa lumi-, räntä- ja vesisateen vuoksi.Kello 16:n jälkeen suurin osa ilman sähköä jääneistä kotitalouksista oli Kainuun ja Koillismaan seuduilla. Katkoksia oli yhteensä 21 kunnan alueella.PKS Sähkönsiirto varoitti iltapäivällä, että myös Ylä-Karjalan sähkönjakeluun on odotettavissa häiriöitä lähipäivinä. Raskaassa lumikuormassa huojuvat puut joutuvat entistä kovemmalle, kun lumisade muuttuu torstaina sään tilapäisesti lauhtuessa räntä- ja vesisateeksi.Lumipyry on aiheuttanut ongelmia myös liikenteessä. Junat ovat myöhästelleet ja Helsinki-Vantaalla on peruttu yli 20 lentoa. Ilmatieteen laitos on varoittanut huonosta ajokelistä koko maassa.