Vaasan lentokentälle aamukolmelta saapunut lapsiperhe sai tunnelmaa latistaneen viestin – TUI:n lähtöä Kap Verdelle siirrettiin tunneilla eteenpäin

Kotimaa

Vaasan lentokentälle aamukolmelta saapunut lapsiperhe sai tunnelmaa latistaneen viestin – TUI:n lähtöä Kap Ver





Puhelimeen vastaa väsyneeltä kuulostava mies. Vielä aamulla kahdeksalta ollaan Vaasan lentokentällä, vaikka lennon BY862 Kap Verdelle piti lähteä kello 5.20. Ilmoitus ainakin viiden tunnin myöhästymisestä tuli 3.15, viisi minuuttia ennen lähtöselvitystä. Tunnelma ei ole aamulla yläilmoissa.Päivitys klo 12:27: Lento on myöhästynyt entisestään, tällä hetkellä arvioitu lähtöaika on 18:35.– Lasten kanssa tänne lähdettiin tosiaan. Ensin olet koko päivän töissä ja sieltä suoraan samoilla silmillä tänne. Oli tarkoitus, että nukumme lennon ajan, mutta ei se ihan näin ei onnistunutkaan, lennon lähtöä odottava perheenisä kertoo.Perheen lapset ovat iältään 2-, 5-, ja 8-vuotiaita. Puhelimessa mies kertoo, että lapset saatiin nukkumaan juuri – lentokentän penkeille.Matkanjärjestäjä TUI on antanut jokaiselle matkustajalle kaksi kymmenen euron kuponkia, joilla voi ostaa ruokaa.– Se on ollut hyvä asia. Juuri saatiin toiset kupongit, kun tuli ilmoitus, että lento myöhästyy lisää. Mutta ei tota leipääkään jaksa kovin pitkään tässä syödä.TUI:n viestinnästä kerrotaan, että koneen lähtöä on viivyttänyt tekninen vika. Yhtiö pahoittelee myöhästymistä. Näillä näkymin TUI-konserniin kuuluvan Thomson Airwaysin lennon pitäisi päästä lähtemään yhdeltä päivällä, noin kahdeksan tuntia myöhässä.Lennon kaikki matkustajat ovat viikon lomamatkalla. TUI:n viestinnästä kerrotaan, että mikäli lento myöhästyy kahdeksan tuntia tai enemmän, asiakkaat saavat rahallista hyvitystä matkaehtojen mukaan. Myöhästyminen lasketaan TUI:n mukaan siitä hetkestä, kun kone laskeutuu kentälle Kap Verdessä.