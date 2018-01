Kotimaa

Uutissuomalaisen kysely: Lähes joka toinen ei haluaisi antaa paperittomille kiireetöntä hoitoa

24.1. 8:07

Terveydenhoito Vihreiden kannattajat ovat halukkaimpia laajentamaan paperittomien kiireettömän hoidon koko maahan.

Joka kolmas suomalainen laajentaisi paperittomien kiireettömän terveydenhoidon koko maahan, ilmenee Uutissuomalaisen Tietoykkösellä teettämästä gallupista. Hieman alle joka toinen ei haluaisi antaa paperittomille kiireetöntä terveydenhoitoa, joka viidennellä ei ole asiaan kantaa.



Helsinki on ensimmäisenä kaupunkina Suomessa päättänyt tarjota paperittomille myös jonkin verran kiireetöntä hoitoa. Sen lisäksi Espoo, Turku ja Vantaa tarjoavat raskaana oleville ja alaikäisille paperittomille kiireellistä hoitoa hieman laajempia palveluita.



Suurin halu paperittomien hoidon laajentamiseen on kyselyn mukaan vihreiden äänestäjillä, joista peräti 63 prosenttia kannattaa ajatusta. Myös vasemmistoliiton äänestäjistä yli puolet olisi valmis tarjoamaan paperittomille kiireetöntä hoitoa koko maassa. Kielteisimmin ajatukseen suhtautuvat perussuomalaisten äänestäjät, joista vain noin joka kymmenes olisi valmis tarjoamaan paperittomille kiireetöntä hoitoa.



Verkkokyselyyn vastasi 1 000 suomalaista 14.–17. joulukuuta. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.