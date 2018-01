Kotimaa

Nyt lauhtuu, maanteille luvassa liukasta – pahimmillaan pääkallokeli

23.1. 23:06

Lännestä saapuvat lumisateet ja lauhtuva sää muuttavat ajokelin lähipäivinä huonoksi tai erittäin huonoksi koko Suomessa.

Keskiviikkona tiesää on vaarallinen tai mahdollisesti vaarallinen koko maassa, varoittaa Ilmatieteen laitos. Lisäksi kaikille merialueille on annettu keskiviikoksi tuulivaroitus, aallokkovaroitus tai jäätämisvaroitus.



Torstaina ajokeli paranee maan etelä- ja länsiosissa, mutta alueella Kymenlaaksosta Savon maakuntien kautta Pohjois-Pohjanmaalle sekä niistä itään ja pohjoiseen on luvassa vaarallinen ajokeli.



Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan torstaina voi olla pahimmillaan pääkallokeli, kun teiden polanteisen jään päälle sataa vettä.







