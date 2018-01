16-vuotias urheilijatyttö heräsi raiskaukseen: ”Mitä helvettiä sä teet?” – viinaa tarjonnut Suomen mestari ei lopettanut

Kotimaa

16-vuotias urheilijatyttö heräsi raiskaukseen: ”Mitä helvettiä sä teet?” – viinaa tarjonnut Suomen mestari ei

Oman lajinsa Suomen huippuihin kuuluva mies on tuomittu Keski-Suomen käräjillä raiskauksesta ehdolliseen vankeuteen. Tuomiolla on mittaa vuosi ja kymmenen kuukautta.Raiskaus tapahtui lokakuussa 2013 Jyväskylän keskustassa. Mies oli 32-vuotias, uhri 16.Mies tapasi entuudestaan vieraan uhrinsa ratapihan ylittävässä kävelyputkessa illalla. Urheiluharjoituksista tulossa olleen tytön seurassa oli hänen samanikäinen ystävänsä, jonka luokse tyttö oli menossa yöksi.Miehen seurassa oli hänen kämppäkaverinsa. Naisseuraa baarista etsimään lähteneet miehet ryhtyivät juttelemaan tyttöjen kanssa. Miehet pyysivät tyttöjä mukaansa.Jossain vaiheessa miehet kysyivät tyttöjen ikiä. Oikeus piti selvitettynä, että tytöt kertoivat olevansa alaikäisiä.Asunnolla miehet tarjosivat tytöille alkoholia kuten salmiakkishotteja. Muutamien annosten jälkeen käytännössä ensi kertaa alkoholia nauttinut uhri humaltui, tuli huonovointiseksi ja oksensi vaatteilleen.Vaatteet laitettiin pesukoneeseen ja tyttö vietiin makuuhuoneeseen nukkumaan pelkkä t-paita yllään. Jonkin ajan päästä 32-vuotias meni uhrin perässä nukkumaan samaan sänkyyn. Mies lupasi toiselle 16-vuotiaalle tytölle pitää huolta tämän ystävästä.Selällään sängyllä nukkunut tyttö havahtui yöllä kivun tunteeseen ja huomasi miehen päällään. Tyttö kysyi: ”mitä helvettiä sä teet?”.Mies jatkoi raiskaamistaan tytön kysymyksestä huolimatta. Huonossa kunnossa ollut tyttö ei kyennyt pääsemään tilanteesta pois.Aamulla mies laittoi tytön pestyt vaatteet kuivausrumpuun. Myöhemmin tytöt poistuivat asunnosta ja menivät yhdessä kouluun. Tapahtuneesta hämmentynyt uhri kertoi kaverilleen tapahtuneesta vasta alkuvuodesta 2014. Tätä ennen hän oli kertonut raiskauksesta joukkueensa valmentajalle.Raiskauksen seuraukset olivat vakavat. Valmentaja vei sulkeutuneeksi muuttuneen tytön lopulta nuorisopsykiatrin poliklinikalle. Tytössä todettiin masennus ja traumaperäinen stressihäiriö. Hänellä oli paljon poissaoloja koulusta, hankalaa ahdistuneisuutta, mielialojen voimakasta vaihtelua sekä pelkotiloja.Vasta liki puoli vuotta raiskauksen jälkeen tyttö kertoi tapahtuneesta psykoterapeutilleen, joka teki rikosilmoituksen. Pian tämän jälkeen tyttö jouduttiin lähettämään nuorisopsykiatrian osastolle.Uhri on nyt 20–21-vuotias, mutta yhä päivittäin mielessä oleva raiskaus vie hänen voimiaan ja aiheuttaa ahdistusta. Lääkärin mukaan kyseessä on vakava psyykkinen trauma.Suomen mestariksi lajissaan yltänyt, nyt 36-vuotias mies väitti, että sukupuoliyhteys perustui yhteisymmärrykseen. Mies kertoi, että tyttö oli aiemmin illalla hänestä kiinnostunut. He olivat miehen mukaan myös suudelleet.Tytön iän mies kertoi saaneensa tietoonsa vasta aamulla löytäessään tytön vaatteista tämän Kela-kortin.Oikeus piti uskottavana, että sukupuoliyhteys oli tapahtunut ilman tytön tahtoa ja suostumusta. Tyttö oli alkoholin tarjoamisen vuoksi puolustuskyvyttömässä tilassa, mitä mies oli käyttänyt hyväkseen.Vankeusrangaistus määrättiin ehdollisena varsinkin siksi, että teosta on kulunut jo niin kauan.– Rikos on ollut vakava ja moitittava. Nämä seikat puoltavat vankeusrangaistuksen ehdottomuutta. Teosta on kuitenkin kulunut pitkähkö aika, mikä seikka tulee ottaa huomioon vankeusrangaistuksen ehdollisuutta puoltavana, vaikka teosta kulunutta aikaa ei huomioidakaan rangaistuksen pituutta lieventävänä, oikeus totesi perusteluissaan.Lisärangaistukseksi oikeus määräsi miehen 80 tunniksi yhdyskuntapalveluun.Kansainvälisissäkin kisoissa kiertänyt mestariurheilija joutuu maksamaan tytölle 4 000 euron korvaukset kärsimyksestä ja 10 000 euroa mielenterveyden häiriöistä. Lisäksi mies joutuu maksamaan oikeudenkäynti- ynnä muita kuluja runsaat 5 000 euroa.