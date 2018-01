Kotimaa

Mies tunkeutui pizzerian keittiöön veitsi kädessä – syyttäjä vaatii ehdotonta vankeutta

Ulkomaalaisen omistaman pizzerian keittiössä veitsi kädessään riehunut nurmeslainen mies on saanut Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa syytteen laittomasta uhkauksesta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mies on esitutkinnassa tunnustanut teon ja sen rasistisen motiivin.Nurmeslainen mies ilmaantui kotikaupungissaan sijaitsevaan pizzeriaan viime syyskuussa. Mies tunkeutui keittiöön, uhkasi veitsellä pitserian irakilaista omistajaa ja haastoi tämän tappeluun.Mies käski yrittäjää ja muista ulkomaalaista poistumaan Suomesta. Mies heitteli myös esineitä lattialle.Pizzayrittäjä yritti ottaa veitsen pois miehen kädestä saaden naarmun teräaseesta käteensä.Kihlakunnansyyttäjän mielestä käräjäoikeuden on miehen rangaistusta mitatessaan otettava huomioon se, että rikos on tehty rotuun, ihonväriin, syntyperään tai kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvasta vaikuttimesta.Syyttäjä vaatii nurmeslaiselle miehelle vähintään puolen vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.Mies hyökkäsi pizzeriaan toukokuussa 2016 tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaikana.