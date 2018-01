Kotimaa

Ensi yönä säässä iso muutos – luvassa lämpenevää, sateita ja jopa myrskypuuskia

Tiistai on kylmä päivä.

Päivästä on tulossa yksi tähänastisen talven kylmimmistä, jos ei jopa kylmin päivä.Pilvisyys vaihtelee koko maassa, eniten pilvipeite rakoilee maan keskiosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa.Selkeän sään alueilla lämpötila tippuu selvästi alemmaksi kuin pilvisillä. Etelä- ja lounaisrannikkoa lukuun ottamatta pakkasta on yleisesti 10 - 20 astetta, Lapissa paikoin jopa 30 astetta.Seuraava yö tuo muutoksen. Etelän ja lounaan välinen tuuli voimistuu huomattavasti, jopa myrskypuuskia on odotettavissa. Suomeen leviää myös runsaita lumisateita. Sadealueen jälkipuolella tämä voi tulla etelässä osin vetenäkin.Sää lauhtuu huomattavasti, torstaina lämpötilan nollaraja nousee Oulun korkeudelle ja etelässä voi olla jopa 4 astetta lämmintä.