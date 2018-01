Kotimaa

Seurakunta remontoi Teemu Laajasalon tulevaa virka-asuntoa 100 000 eurolla

”Kyse ei mistään pröystäilystä”





Askola maksoi vuokraa 1 147,86 euroa

Videolla kerrotaan piispa Teemu Laajasalon urasta.