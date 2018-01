Kotimaa

Jan Vapaavuori ja Anni Sinnemäki hakivat Helsingille lisää vauhtia Yhdysvalloista – ”Maailma on muuttunut”

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY





Kaupungit kasvattavat valtaansa

"We need to avoid the risk of only empowering people that are already empowered, and engaging the people that are already engaged." @Vapaavuorihttps://twitter.com/Vapaavuori?ref_src=twsrc%5Etfw #citizenparticipationhttps://twitter.com/hashtag/citizenparticipation?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/yKDZV2Torshttps://t.co/yKDZV2Tors — Proj 4 Public Spaces (@PPS_Placemaking) January 19, 2018 https://twitter.com/PPS_Placemaking/status/954344998400659456?ref_src=twsrc%5Etfw

Suomi tunnetaan kyllä