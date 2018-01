Kotimaa

Bussi jumittui poikittain Itäväylälle, liikenne osittain poikki – ”Jonkinlaista u-käännöstä siinä on yritetty”

Liikennevahinko Helsinki Itäväylä. Keskustaan menevät kaistat suljettu osittain välillä Siilitien ramppi - Herttoniemen liikenneympyrä. Haittaa liikennettä merkittävästi, kestosta ei ole tietoa. #helsinkipoliisihttps://twitter.com/hashtag/helsinkipoliisi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #poliisihttps://twitter.com/hashtag/poliisi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) January 20, 2018 https://twitter.com/HelsinkiPoliisi/status/954847152240553984?ref_src=twsrc%5Etfw