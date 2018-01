Fazerin, Reenpään ja Erkon sukujen päämiehiä mukana – tuore dokumentti kertoo, miten venäläiset riisuttiin aseista Tammisunnuntaina

Kotimaa

Fazerin, Reenpään ja Erkon sukujen päämiehiä mukana – tuore dokumentti kertoo, miten venäläiset riisuttiin ase





Suomettumisen varjosta esiin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY





Suomen historian tärkeisiin käännekohtiin kuuluvasta Tammisunnuntaista on tehty 50 minuuttia kestävä dokumenttielokuva Tammisunnuntai 1918, jonka käsikirjoittaja on Antti Tuuri https://www.is.fi/haku/?query=antti+tuuri , ohjaaja Ilkka Vanne https://www.is.fi/haku/?query=ilkka+vanne ja tuottaja Matila & Röhr Productions.Suomi itsenäistyi vuonna 1917, mutta maan tilanne ei ollut vakaa vuonna 1918. Tammisunnuntai 28. tammikuuta 1918 oli yksi tärkeistä käänteistä. Tuolloin suojeluskunnat alkoivat riisua venäläistä sotaväkeä aseista Etelä-Pohjanmaalla. Tammisunnuntaita vietetään vuosittain tammikuun viimeisenä sunnuntaina näiden tapahtumien muistoksi.Ilta-Sanomat kysyi dokumentin taustatuottajalta elokuvasta ja historian tutkijalta tapahtumista.Ylistarolainen Pekka Kärnä https://www.is.fi/haku/?query=pekka+karna veti elokuvan taustatyöryhmää ja huolehti muun muassa rahoituksen hankkimisesta.– Idea elokuvasta alkoi kehittyä vuonna 2015. Päätimme tehdä lyhyen dokumenttielokuvan aiheesta, joka oli jäänyt mielestäni suomettumisen aikana pimentoon, taustatuottaja Pekka Kärnä kertoo.– Rahoitusta kerättiin hartiavoimin, sillä käytössämme ei ollut perinteisiä elokuvarahoituksen keinoja. Tammisunnuntai ei ollut tärkeä ainoastaan eteläpohjalaisille, vaan mukana olivat esimerkiksi Sven Fazer https://www.is.fi/haku/?query=sven+fazer (1897–1985), Heikki Reenpää https://www.is.fi/haku/?query=heikki+reenpaa (1896–1959) ja Eljas Erkko https://www.is.fi/haku/?query=eljas+erkko (1895–1965). Elokuvan päähenkilöt ovat Eljas Erkko ja Ahto Sippola https://www.is.fi/haku/?query=ahto+sippola (1885-1941).Elokuvaan sisältyy myös historian tutkimukselle tärkeää uutta tietoa.– Elokuvaan sisältyy myös Eljas Erkon muistiinpanoista löydettyjä tietoja tapahtumien kulusta. Tammisunnuntaita koskevia muistiinpanoja ei ole aiemmin laajemmin julkaistu. Dokumentin käsikirjoittaja Antti Tuuri innostui aiheesta niin paljon, että kirjoitti siitä myös kirjan, Kärnä kertoo.Suojeluskuntalaiset ja Vöyrin sotakoulun joukot riisuivat neljäsataa venäläissotilasta aseista Ylistarossa tammikuun 28. päivän vastaisena aamuyönä vuonna 1918. Kaikki Etelä-Pohjanmaan venäläisvaruskunnat riisuttiin aseista neljässä päivässä. Aiheesta tehty elokuva on kulttuuriteko, jossa on on myös tutkijoita kiinnostavia tietoja.

Millainen merkitys historian tutkimuksen näkökulmasta on sillä, että aiheesta on tehty elokuva?

– Paikallisesti kyse on merkittävästä tapahtumasta, Tampereen yliopiston Suomen historian dosentti, filosofian tohtori Marko Tikka https://www.is.fi/haku/?query=marko+tikka kertoo.

Jos sijoittaisit nuo tapahtumat historian tutkimuksen kokonaiskuvaan, mitä olisi hyvä muistaa?

– Sotaa oli käyty jo viikko ennen Tammisunnuntaita. Venäläisten riisuminen aseista alkoi Itä-Suomesta. Sortavalassa 23. tammikuuta paikallinen suojeluskunta valtasi kapteeni Alexander Pellin https://www.is.fi/haku/?query=alexander+pellin johdolla venäläisten kasarmin. Myös Joensuussa ja Vuoksenniskalla riisuttiin aseista venäläisiä, Tikka kertoo.

Tammisunnuntain tapahtumien yhteydessä mukana oli Fazerin, Reenpään ja Erkon sukujen päämiehiä talonpoikaisarmeijan joukoissa Pohjanmaalla. Millainen merkitys sillä oli Suomen historialle?

– Silläkin on oma merkityksensä Suomelle ja se on maininnan arvoinen asia, hän sanoo.Elokuva esitettiin ensin marraskuussa Ylistarossa kutsuvieraille kolme kertaa loppuunmyydylle salille. Sen jälkeen se kiersi pohjalaisten paikkakuntien elokuvateattereissa Vaasassa, Lapualla, Kauhavalla, Kurikassa, Kauhajoella ja Jalasjärvellä. Sen ensi-ilta muualla elokuvateattereissa on perjantaina 26. tammikuuta.