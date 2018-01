Kotimaa

Näihin kahteen kysymykseen Jari Sillanpää jätti vastaamatta poliisikuulustelussa

Yllä olevalla videolla Jari Sillanpään kuulustelu sanasta sanaan.





Rikosprosessioikeuden asiantuntija: ”Muuten ei ole tarvetta vastata yhtään mihinkään”





Henkilötiedot pitää antaa ja niiden pitää olla oikein. Muuten ei ole tarvetta vastata yhtään mihinkään.





Jos joku vastaa ummet ja lammet, mutta ei vastaa vaikkapa siihen, että missä oli eilen illalla, niin se ei näytä kauhean hyvältä uskottavuuden kannalta.