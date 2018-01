Kotimaa

Varkaille kelpasi lähes mikä vain – matkaan lähti mönkijä, verenpainemittari, karaokelaitteisto...

Poliisi pääsi miehen jäljille viime vuoden marraskuussa, kun hänen hallinnassaan olleesta varastosta Imatralla löytyi anastetuksi ilmoitettua omaisuutta.Poliisi julkaisi myös Facebookissa kuvia takavarikoiduista esineistä, joille ei ollut vielä löytynyt omistajia. Tiedottamisen jälkeen osalle esineistä oikea omistaja löytyi.Poliisi epäilee, että mies olisi vienyt anastetun omaisuuden Puumalassa ja Ruokolahdella sijaitsevista kesäasunnoista. Poliisi epäilee, että mies olisi tehtaillut varkauksia myös Imatralla ja Lappeenrannassa. Osassa epäillyistä teoista miehellä on ollut rikoskumppanina 33-vuotias imatralaismies ja 43-vuotias imatralaismies.Kaiken kaikkiaan pääepäiltyä epäillään ainakin törkeästä kätkemisrikoksesta, neljästä törkeästä varkaudesta ja yhdestätoista varkaudesta. Mies on ollut marraskuusta lähtien vangittuna.Poliisin mukaan anastettua omaisuutta oli laidasta laitaan. Varkaiden mukaan lähti muun muassa mönkijä, vene, elektroniikkaa, alkoholia, ase- ja ampumatarvikkeita, työkaluja, keittiötarvikkeita (esim. paistinrauta ja sakset), kalastustarvikkeita, kaasulämmitin, polttoainetta, verenpainemittari, karaokelaitteisto sekä golf-välineitä.Poliisi epäilee, että Imatralla varastossa säilytettyä tavaraa on myyty eteenpäin.Asian esitutkinta on valmistunut. Tapaus siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan.