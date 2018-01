Kotimaa

Pandat nostavat Ähtärin lippujen hintoja reippaasti – katso vertailu Euroopan pandatarhojen välillä

Otsikon alla olevalla videolla WWF:n suojelujohtaja keskustelemassa pandoista.

Tämän verran pandoihin tutustuminen maksaa Euroopassa





Jos taulukko yllä ei näy, katso se täältä https://interactive.hs.fi/arkku/public/generated/22851rQPdgox/ .





Onko kuuluisien pandojen näkeminen Ähtärissä taattu?





Allaolevalla videolla esitellään pandojen Ähtärin-asumusta.









Allaolevalla videolla pandat saapuvat uuteen kotiinsa.