Puoliso joutui potkaisemaan alaikäistä tyttöä nuollutta viiden lapsen isää

Etelä-Savon käräjäoikeus on tuominnut nyt 47-vuotiaan miehen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vuoden ja kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Sen päälle hän sai 300 euron oheissakon.Perheet olivat viettäneet juhannusaattoa yhdessä perisuomalaiseen tapaan. Alkoholia oli nautittu kohtuullisesti. Päivällä miehet olivat käyneet kalalla. Sieltä palatessaan tuomittu oli vielä ajokunnossa. Oikeudessa kuullun todistajan mukaan hän joi olutta vasta kalareissun jälkeen.Tytön kertoman mukaan mies oli jo päivällä nostellut häntä, taputellut olkapäälle ja silittänyt hiuksista sekä pyytänyt jäämään heille vielä kahdeksi yöksi. Äidin mukaan tyttö oli maininnut asiasta miehen puolisolle ja pyytänyt tätä sanomaan miehelle, että lopettaa hänen koskettelunsa.Tyttö ja talon seitsemänvuotias poika kävivät illalla nukkumaan samaan huoneeseen talon yläkertaan, tyttö patjalle lattialle poika sänkyynsä.Jossain vaiheessa iltaa talon isäntä oli tullut huoneeseen ”toivottamaan hyvää yötä”. Tytön kertoman mukaan mies oli käynyt hänen päälleen, kosketellut haarojen välistä ja kehunut häntä kauniiksi naiseksi.Tilanne oli keskeytynyt, kun miehen puoliso oli tullut huoneeseen.Jonkin ajan kuluttua mies oli tullut takaisin, käynyt tytön peiton alle, kysynyt tältä ”riittääkö tämä peitto sinulle” ja alkanut nuolla tytön paljasta reittä.Tämäkin tilanne oli keskeytynyt miehen puolison tuloon, joka tytön äidin kertoman oli joutunut potkaisemaan miestä ennen kuin tämä oli lopettanut touhunsa.Mies itse kertoi olleensa niin humalassa, ettei muista illan tapahtumista mitään. Tyttö ja hänen äitinsä sekä oikeuden kuulema todistaja olivat kuitenkin sitä mieltä, ettei mies ollut muistamattomassa humalassa.Oman käsityksensä mukaan mies oli kuitenkin niin sekaisin, että hänen on täytynyt erehtyä luulemaan tyttöä avovaimokseen, jonka kanssa heidän seksielämänsä on kunnossa. Viiden lapsen isänä hänellä ei ole kertomansa mukaan ollut koskaan seksuaalista kiinnostusta lapsiin tai alaikäisiin.Syyttäjä oli vaatinut miehelle tuomiota ensisijaisesti törkeästä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä. Syyttäjän mielestä teko oli kokonaisuutena arvostellen törkeä, koska tekijä oli perhetuttu, humalassa ja uhriaan huomattavasti vanhempi. Lapsen iän ja kehitystason vuoksi rikos oli omiaan aiheuttamaan tälle erityistä vahinkoa.Teon kokonaistörkeyttä arvioidessaan oikeus kuitenkin harkitsi, ettei vastaajan syyksi voida lukea sitä, mitä mahdollisesti olisi voinut tapahtua, elleivät teot olisi keskeytyneet häirityksi tulemisen johdosta. Tuomio tuli toissijaisesta syytteestä, jonka nimike oli lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.Miehen maksettavaksi tulivat tytön noin 3 000 euron oikeudenkäyntikulut sekä 2 000 euron kärsimyskorvaus. Hänen omat, noin 2 200 euron oikeudenkäyntikulut maksaa valtio.Tuomio ei ole lainvoimainen.