Lännen Media: Aktiivimallissa paha puute – vähentää tehoa vaikeimmin työllistyvillä

Työttömien aktiivimallissa on puute, joka vähentää sen tehoa kaikkein vaikeimmin työllistyvien suomalaisten kohdalla, uutisoi Lännen Media.Toimeentulotukea saavat työttömät saavat saman määrän rahaa kuukaudessa jatkossakin, vaikka he eivät täyttäisi aktiivimallin ehtoja, Kansaneläkelaitos kertoo Lännen Medialle. Tämä johtuu siitä, että kun aktiivimalli leikkaa työttömyysetuutta, toimeentulotukea nostetaan tismalleen samalla rahasummalla.Toimeentulotukea sai marraskuussa hieman yli kolmasosa Kelan tilastoimista työttömistä. Kaikkiaan heitä oli noin 77 500.Lisäksi 18–64-vuotiasta suomalaista 80 000 sai toimeentulotukea ilman Kelan työttömyysetuutta. Osa heistä voi olla ammattiliiton työttömyyskassan ansiosidonnaisella päivärahalla, jolloin aktiivimallin tehokkuus heikkenee heidänkin kohdallaan.Valtiovarainministeriöstä myönnetään Lännen Medialle, ettei aktiivimalli toimi ihanteellisesti toimeentulotukiasiakkaiden tapauksessa.– On totta, että viimesijainen toimeentulotuki syö osan aktiivimallin vaikutuksesta, mutta osa toimeentulotuen saajista on jo nyt aktivointitoimenpiteiden kohteena, kertoo ministeriön erityisasiantuntija Ulla Hämäläinen.