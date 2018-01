Kotimaa

Las Palmasista palaavien kovan onnen matkaajien viimeinenkin lento myöhässä

Kolme vuorokautta myöhässä oleva lomalento Las Palmasista Ouluun on myöhässä vielä viimeiselläkin etapilla.



Kovan onnen lomalaisia odotellaan eväiden kanssa

