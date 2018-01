Kotimaa

Vilkkaana alkanut ennakkoäänestys jatkuu läpi viikonlopun

20.1. 3:35

Presidentinvaalien ennakkoäänestys jatkuu tänään.

Useimmat ennakkoäänestyspaikat ovat auki paitsi tänään myös huomenna sunnuntaina. Aukioloajoissa voi olla vaihtelua.



Vaaleissa on äänestetty tähän mennessä edellisiä presidentinvaaleja aktiivisemmin. Kolmen päivän aikana äänestämässä on käynyt yli 770 000 suomalaista.



Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.



Ennakkoäänestys jatkuu tiistaihin asti. Varsinainen vaalipäivä on 28. tammikuuta, ja silloin saa äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä paikassa.