Farmaseutin työpäivä sai järkyttävän käänteen: Veitsimies tuli viereen ja esitti vaatimuksen – kuvat

Farmaseutin työpäivä sai järkyttävän käänteen: Veitsimies tuli viereen ja esitti vaatimuksen









Seinäjoen Keskusapteekissa työskennelleen farmaseutin työpäivä keskeytyi täysin yllättäen viime vuoden joulukuussa.Palvelutiskillä koneensa äärellä ollut farmaseutti havahtui siihen, kun veitsimies tuli hänen viereensä ja osoitti keittiöveitsellä, jonka terän pituus oli 16 senttimetriä. Samassa mies sanoi farmaseutille, että ”anna rivoja”.Mies tarkoitti pyynnöllään Rivatril-lääkettä, joka on tarkoitettu epilepsian hoitoon. Päihderiippuvaiset käyttävät sitä kuitenkin huumaantumiseen, ja se onkin luokiteltu huumausaineeksi.Farmaseutti haki lääkekaapista neljä laatikkoa kyseistä lääkettä. Mies otti yhden, noin kymmenen euron arvoisen laatikon, jonka jälkeen hän poistui apteekista. Mies jätti veitsen lattialle lähelle apteekin ulko-ovea.Mies ilmoittautui itse myöhemmin poliisille, ja hänen tekonsa tallentui apteekin valvontakamerakuviin. Syyttäjä vaati miehelle tuomiota törkeästä ryöstöstä ja huumausainerikoksesta.Oikeuden mukaan kyse oli kuitenkin perusmuotoisesta ryöstöstä. Oikeus perusteli asiaa sillä, että mies ei käyttänyt teräasetta erityisen uhkaavalla tai vaarallisella tavalla.– Teräaseen käyttäminen ei ole ollut kovinkaan vaarallista ja tavoitellun omaisuuden arvo on ollut vähäinen. Tämän vuoksi hänen tekonsa ei täytä törkeän, vaan perusmuotoisen ryöstörikoksen tunnusmerkistön, Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus kirjoittaa.Huumausainerikoksen syytekohta meni sellaisenaan läpi.Oikeuden mielestä oikeudenmukainen seuraamus olisi ollut 1,5 vuoden vankeusrangaistus. Mies oli saanut kuitenkin vajaata paria kuukautta ennen apteekkiryöstöä 1,5 vuoden ehdollisen tuomion muun muassa törkeästä pahoinpitelystä, jossa hän käytti teräasetta.Tästä syystä 29-vuotiaalle miehelle langetettiin nyt kahden vuoden ehdoton vankeusrangaistus. Viime joulukuusta lähtien vankeudessa ollut mies pysyy yhä vangittuna.Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden aiemmin tässä kuussa antama tuomio on lainvoimainen.