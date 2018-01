Tässäkö jalkaväkimiinojen korvaaja? Katso havainnekuva siitä, miten Suomessa kehitettävä asejärjestelmä voisi toimia

Kotimaa

Tässäkö jalkaväkimiinojen korvaaja? Katso havainnekuva siitä, miten Suomessa kehitettävä asejärjestelmä voisi

Etälaukaistava panos nousee ilmaan ja räjähtää

Puolustusvoimien tähystäjä havaitsee viholliskohteen kentällä lennokin tai muun välineen välittämän kuvan perusteella. Sotilas laukaisee etäohjattavan hyppypanoksen. Panos voidaan laukaista myös muuten kuin tähysteisesti, esimerkiksi käsittelynestolaitteella varustetulla panssarimiinalla. Etälaukaistava hyppypanos nousee maanpinnasta ylös arviolta 0,5–1,5 metrin korkeuteen, jonka jälkeen se räjähtää. Räjähteen ympärillä olevan sirpalevaipan volframi- tai teräskuulat leviävät tasaisesti ympäriinsä. Räjähdyksen voimasta syntyvän paineaallon ja ympäriinsä leviävien sirpaleiden tavoitteena on pysäyttää vihollinen tai vihollisen kulkuneuvon eteneminen.