Kotimaa

Pandaparin yhteiselo käynnistyi Ähtärissä: ”Hyvältä se kemia on näyttänyt”

Katso yllä olevalta videolta WWF:n suojelujohtajan kommentit pandoista









Kun äsken kävin katsomassa, niin ne pistivät parasta aikaa bambua poskeen niin kuin pandat pääasiassa tekevät.





Alla olevalla videolla kuvaa pandojen saapumisesta Suomeen.