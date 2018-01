Kotimaa

Poliisi etsii kadonnutta Tampereella – oletko nähnyt kuvan miestä?

Sisä-Suomen poliisi etsii Tampereella kadonnutta mieshenkilöä. Hänet on nähty viimeksi sunnuntaina aamulla. Poliisi julkaisi miehestä tuntomerkit ja kasvokuvan.

Miehen tuntomerkit:

Vuonna 1979 syntynyt mieshenkilö

paino 65 kilogrammaa

pituus 167 senttimetriä.

siniset silmät, tummat puolipitkät hiukset, parta.

Katoamishetkellä mustat maihinnousukengät, tummansininen takki ja maastokuviolliset housut.

Oheisessa asiakirjankuvassa henkilö esiintyy ilman partaa.

Sisä-Suomen poliisi etsii Tampereella sunnuntaina 14. tammikuuta kadonnutta miestä. Mies on Viron kansalainen.Hänet on nähty viimeksi sunnuntaiaamuna. Henkilö asuu Urjalassa. Poliisin mukaan henkilö on saattanut liikkua Tampere-Urjala-välillä ennen katoamistaan.Poliisi pyytää ilmoittamaan myös kaikki miehen pukeutumiseen liittyvät havainnot Valkeakosken poliisille numeroon 029 544 5877 (virka-aikana) tai kiireellisessä tapauksessa hätänumeroon 112.