Helsingin ja Espoon asuntomurtosarja ratkesi – näin poliisi pääsi tekijöiden jäljille

Asialla neljän ulkomaalaismiehen joukko

Suuri osa varastetusta omaisuudesta löytyi

Helsingin poliisi tutkii kuuden asuntomurron sarjaa, jonka epäillyt tekijät otettiin kiinni tiistaina Espoossa. Asuntomurrot tehtiin Espoossa ja Helsingissä sijaitseviin kerrostaloasuntoihin tammikuun alussa viikon sisällä.Asunnoista anastettiin pääasiassa elektroniikka ja koruja.Poliisi pääsi neljän keski-ikäisen ulkomaalaismiehen jäljille aktiivisten tutkintatoimenpiteiden avulla.– Myös yhden rikospaikan lähettyviltä saaduista valvontakamerakuvista oli suurta hyötyä. Miehet vangittiin viime perjantaina todennäköisin syin epäiltyinä törkeisiin varkauksiin. Kyse on liikkuvasta, rajat ylittävästä rikollisuudesta, tutkinnanjohtaja, rikoskomisarioHelsingin poliisilaitokselta kertoi tiedotteessa.Liikkuvat rikolliset ovat Soveliuksen mukaan nimensä mukaisesti nopeasti liikkuvia, ja heidän kiinni saamisensa ”edellyttää poliisilta ripeitä tutkintatoimia”.– Näissä jutuissa korostuvat poliisilaitosten välinen yhteistyö sekä nopea tutkijatason tiedonvaihto.Länsi-Uudenmaan ja Helsingin poliisilaitosten partiot havaitsivat miehet viimeisimmän murtokohteen välittömässä läheisyydessä ja ottivat heidät kiinni lyhyen takaa-ajon jälkeen.Samalla varmistui, että miehet olivat juuri murtautuneet kahteen eri asuntoon. Murtojen tekotapa vastasi aiempia saman sarjan tapauksia. Jos epäiltyjä ei olisi saatu kiinni, asuntomurtosarja olisi ”erittäin todennäköisesti” jatkunut, Sovelius kertoi.Poliisi sai kiinnioton yhteydessä ja sen jälkeen suoritetussa kotietsinnässä haltuunsa tekovälineen ja lähes kaiken asunnoista anastetun omaisuuden. Osa tavaroista on jo palautettu asianomistajille.– Murtojen tekotapa oli sellainen, että asuntojen ovet turmeltuivat pahoin. Ovien ja lukkojen korjaamisesta on koitunut huomattavaa taloudellista vahinkoa, Sovelius sanoi.Asianmukaiset lukitukset asuinhuoneistojen ovissa ja kerrostalojen ulko-ovissa voivat poliisin mukaan hidastaa murtovarkaita.– Eivät lukitukset välttämättä murtovarkaita kokonaan pysäytä, mutta ainakin ne vaikeuttavat rikollista toimintaa. Mikäli havaitsee kerrostalon rappukäytävässä tai muun asuintalon ympäristössä henkilöitä, joiden epäilee olevan liikkeellä rikollisin aikein, on asiasta ilmoitettava viipymättä poliisille hätänumeroon soittamalla, Sovelius kertoi.