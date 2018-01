Espoosta paljastui järkyttävä suhdehelvetti: Oma mies hakkasi naista vuosien ajan joka viikko ja raiskasi kerran kuussa

Kotimaa

Rikokset tapahtuivat pääasiassa naisen ja miehen yhteisessä kodissa Espoossa.Törkeä pahoinpitely ja yksi raiskaus oli tehty vuonna 2009. Muut pahoinpitelyt ja raiskaukset oli tehty pääosin tammikuun 2012 ja marraskuun 2014 välisenä aikana. Yksi pahoinpitely tapahtui vuoden 2015 heinäkuussa.Helsingin hovioikeuden mukaan pahoinpitelyitä ja raiskauksia oli lukuisia. Tarkka määrä ei selvinnyt, mutta oikeuden tulkinnan mukaan pahoinpitelyitä oli arkisin useana päivänä viikossa. Pahoinpitelyitä tapahtui usein myös viikonloppuisin.Oikeuden mukaan raiskauksia oli keskimäärin kerran kuukaudessa.Helsingin hovioikeus tuomitsi vuonna 1974 syntyneen miehen useista pahoinpitelyistä, useista raiskauksista, törkeästä pahoinpitelystä sekä vahingonteosta 5,5 vuoden vankeuteen. Hovioikeus piti siis Espoon käräjäoikeuden tuomion ennallaan, eikä se alentanut tuomiota, kuten mies vaati.– Pahoinpitelyjä, joita (mies) on kohdistanut (uhriin), on erittäin suuri määrä, eli niitä on ollut viikoittain useampia. Vaikka väkivallalla (uhrille) aiheutetut fyysiset vammat eivät ole törkeää pahoinpitelyä lukuun ottamatta olleet vakavia, jatkuva (naisen) pahoinpitely osoittaa (miehessä) täydellistä piittaamattomuutta (naisen) ihmisarvosta.– Täydellistä piittaamattomuutta (naisen) ihmisarvosta osoittavat myös (miehen) (uhriin) kohdistamat lukuisat raiskaukset, Espoon käräjäoikeuskin kirjoitti.Mies joutuu maksamaan naiselle 55 000 euron korvaukset. Mies pysyy yhä vangittuna.IS ei julkaise miehen nimeä uhrin suojaamiseksi.