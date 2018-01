Kotimaa

Las Palmasin lentokentälle jumiin jääneet suomalaiset pääsevät viimein hotelliin – ”Erittäin kova yö”

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ei ruokaa eikä juomaa

Matkanjärjestäjä kertoi lennon perumisesta tekstiviestillä