Ajokeli on monin paikoin huono – varoitus myös jalankulkijoille etelässä

19.1. 9:04

Ajokeli Aamuyhdeksään mennessä poliisin tietoon oli tullut useita tieltä suistumisia ja peltikolareita.

Ajokeli on mahdollisesti vaarallinen maan etelä- ja keskiosissa, varoittaa Ilmatieteen laitos. Ajokeliä heikentää lumisade ja pöllyävä lumi.



Liikennesäätä koskeva varoitus on voimassa Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa.



Aamuyhdeksään mennessä poliisin tietoon oli tullut useita tieltä suistumisia ja peltikolareita eri puolella Suomea. Vakavin onnettomuus sattui Pohjois-Pohjanmaalla Raahessa, jossa liukastelemaan lähtenyt henkilöauto osui perä edellä vastaantulevan rekan keulaan. Henkilöauton kuljettaja loukkaantui turmassa.



Autoilijoiden lisäksi myös jalankulkijoiden on syytä varoa liukkautta. Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa liikkuvia jalankulkijoita varoitetaan liukkaista jalkakäytävistä.







