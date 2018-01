Kotimaa

Kahden lapsen hengen vaatinut kolari järkyttää Lohjalla – kirkkoherra lähetti koskettavan viestin asukkaille

Tunnelma Lohjalla on kirkkoherra Juhani Korteen mukaan järkyttynyt, hiljainen ja epäuskoinen.

Onnettomuustutkinta kesken

Lapset matkustivat kasvot menosuuntaan päin