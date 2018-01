Teinipoikia syytetään toisen äitiin ja isäpuoleen kohdistuvan väkivaltarikoksen valmistelusta – tällaiset ovat epäiltyjen taustat

Kotimaa

Teinipoikia syytetään toisen äitiin ja isäpuoleen kohdistuvan väkivaltarikoksen valmistelusta – tällaiset ovat

Helsingin

Suunnitelman

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Syytettyjen

15-vuotiaan

käräjäoikeudessa luettiin eilen keskiviikkona syyte kahdelle teini-ikäiselle pojalle, joiden epäillään suunnitelleen vakavaa väkivaltaa toisen pojan äitiä ja isäpuolta kohtaan.Tapausta on luonnehdittu IS:lle ”hyvin poikkeukselliseksi”. Toinen pojista on 16-vuotias ja toinen 15-vuotias. Molemmat asuvat Uudellamaalla.Kaksikkoa syytetään törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Heidän siis epäillään suunnitelleen henkirikosta tai vähintään törkeää pahoinpitelyä. Kohteena olisivat olleet 16-vuotiaan äiti ja isäpuoli.alullepanija näyttäisi olevan 16-vuotias. Syytteen mukaan hänen epäillään aloittaneen valmistelurikoksensa jo lokakuussa.Nuorempi poika sen sijaan liittyi juoneen syytteen tekoajan mukaan vasta marraskuussa. Vaikuttaa siis siltä, että pojilla on ollut erilaiset roolit.Onko vanhempi poika esimerkiksi palkannut, käskenyt tai yllyttänyt nuoremman pojan rikoksen tekemiseen, kuten valmistelurikoksen yksi määritelmä laissa kuuluu?Käräjäoikeus määräsi koko oikeuskäsittelyn salaiseksi, joten vastaus kysymykseen selviää aikaisintaan aikanaan annettavasta tuomiosta. Myös tuomiosta salataan ainakin uhrien henkilötiedot, mutta jonkinlainen julkinen versio tai seloste on kuitenkin luvassa.Kummankaan pojan puolustus ei halunnut kommentoida syytteitä julkisuuteen.poikien perhetaustat ovat IS:n selvityksen perusteella hyvin erilaiset.Pojista 16-vuotiaan perheessä ei ole entuudestaan mitään mainittavaa rikostaustaa. Jutussa asianomistajina olevat äiti ja isäpuoli ovat olleet yhdessä jo pitkään.Yrittäjätaustainen isäpuoli on hyvätuloinen. Viimeksi toimitetussa verotuksessa eli verovuonna 2016 hänen tulonsa kipusivat selvästi yli 100 000 euron rajapyykin.Äiti puolestaan on pyörittänyt palvelualan pienyritystä, joka tosin äskettäin lopetti toimintansa. Äiti lähetti ilmoituksen elinkeinotoiminnan lakkaamisesta kaupparekisteriin joulukuussa, jolloin hänen poikansa oli jo vangittuna rikosepäilyn takia.pojan perhetausta on selvästi risaisempi. Hänen isällään on rikoshistoriaa 1980-luvulta lähtien. Isä on saanut useita vankeustuomioita erilaisista rikoksista. Päihteet ovat olleet vahvasti mukana useimmissa rikoksissa.Tuomioistuimien asiakirjoista ilmenee, että perhe on ollut myös lastensuojelun asiakkaana ja kärsinyt taloudellisista vaikeuksista.Avioeroon 15-vuotiaan vanhemmat päätyivät muutama vuosi pojan syntymän jälkeen.Pojat luultavasti eivät ole olleet koulutovereita keskenään, sillä he ovat asuneet eri alueilla. Yksi yhdistävä tekijä on urheiluseura, jossa he molemmat harrastivat jonkin aikaa samaa lajia.