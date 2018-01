Kotimaa

Anna Perhon kolumni: Älylaite tuo onnen

”Mä haaveilen niinku siitä, että mulla ei ois kännykkää ollenkaan ja et ois sillee rauhallista”, kertoo hyvänpäiväntuttu. Hän on yksi miljoonista länsimaalaisista, joka on luovuttanut elämänhallintansa kännykälle.

Huonot käyttö­liittymät lisäävät verenpaine­lääkkeiden kysyntää

Tämähän on tuttua. Uutisvirrassa törmää alituiseen blogeihin ja päivityksiin, joissa vietetään somepaastoa ja digidieettiä, joiden ihanuudesta kerrotaan sitten muille – digitaalisesti. Hurjan ihmiskokeen (”olin kaksi vuorokautta pois Facebookista”) jälkeisestä elämästä ei kuulla koskaan somessa jaettua loppuraporttia lukuun ottamatta.Miksi? Koska koe-eläimet taantuvat vanhoihin tapoihinsa. Kieltolaki toimii kohtuukäyttöä heikommin. Mitä tiukemmin ihminen rajoittaa itseään, sitä hillitsemättömämmäksi käyttö repeää, kun totaalikieltäytymistä ei enää kestä.Sama suoremmin: älylaitteet ovat yhtä välttämätön osa arkeamme kuin syöminen ja hengittäminen. Siksi puhelimesta luopuminen on kuolleena syntynyt ajatus sen sijaan, että opettelisi muutamia yksinkertaisia itsensä johtamisen taitoja: ikonit ja hälytykset pois, rajat omalle tavoitettavuudelle ja huomio tietoisesti tilanteisiin ja ihmisiin, jotka ovat merkittäviä.Digitaalisuutta edeltävän ajan romantisoiminen on yhtä valikoivaa kuin muukin menneen ajan haikailu. Taivastellaan kännykkävanhempia unohtaen avainlapset. Väitetään ihmisten eristäytyvän, vaikka ystävien elämää voi seurata tiiviimmin kuin koskaan. Itketään, että liikennekortin lukijassa täytyy painaa kolmea nappia, kun ennen lipun saadakseen piti jonottaa käteistä pankista ja lippua kassalta.Totta onkin, että säästäessään aikaa sovellukset myös syövät sitä. Moni entinen palvelu on muuttunut itsepalveluksi, ja huonot käyttöliittymät lisäävät verenpainelääkkeiden kysyntää. Mutta pääasiassa digitalisaatio on tehnyt elämästä helpompaa. Kun pyykin voi sulloa älyrumpuun avannon sijaan, aikaa säästyy asioille, jotka todella kiinnostavat.Yksi älyluddiittien suosikkiväitteitä on, että puhelin eristää ihmisiä toisistaan. Tueksi löytyy aina asiantuntija, joilla on aikaa lässyttää ihmissuhteiden pinnallistumisesta aivan kuin ilmaiset kommuni­kaatio­kanavat eivät juurikin edesauttaisi yhteydenpitoa.Moni fantasioi elämän muuttuvan paremmaksi, jos älylaitteista luopuisi kokonaan. Stanfordin yliopiston tutkijoiden mukaan tämä ei kuitenkaan lisää onnen määrää, päinvastoin.Behavioral Scientist -lehdessä käyttäytymistieteilijät David M. Markowitz ja Jeffrey T. Hancock esittävät olettaman, jonka mukaan puhelin vahvistaa yhteisöllisyyden ja turvallisuuden tunteita toimimalla kognitiivisena muistutuksena sosiaalisista yhteyksistä. Puhelimesta luopuminen voi herättää pelon lauman ulkopuolelle joutumisesta, mikä on ihmiselle tuskallista.Eli sit ois sillee rauhallista – ja jatkuvasti huono olo.Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja