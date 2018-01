Kotimaa

Jukka Tennilän kolumni: Haavat arpeutuvat hitaasti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kapinaan lähtö oli virhe, mutta voittajien kosto oli yhtä suuri virhe

Ensi viikonvaihteessa on kulunut päivälleen sata vuotta sisällissodan alkamisesta. Itsenäisyyden traagista alkua kuvaa, että ensimmäinen sota käytiin oman väen kesken itsenäisen Suomen vuonna nolla. Tosin sotatoimissa oli mukana suomalaisten lisäksi myös venäläisiä ja saksalaisia.”Ensin tapahtui parasta ja sitä seurasi pahinta, mitä kansakunta voi kohdata”, presidentti Sauli Niinistö sanoi uudenvuodenpuheessaan. Aika arpeuttaa haavoja, mutta kaikki sisällissodan arvet eivät Niinistön mukaan ole peittyneet.Vuoden 1918 tapahtumia on paljon tutkittu, eikä aiheen kiusallisuus saa estää tutkimasta niitä lisää. ”Kansakunnan sisäistä yhteyttä ei lujiteta salaamalla kipeitä tapahtumia menneisyydessä. Asia on täsmälleen päinvastoin”, Heikki Ylikangas kirjoitti neljännesvuosisata sitten ilmestyneessä suurteoksessaan Tie Tampereelle.Ylikankaan kirja synnytti tuoreeltaan kiivaan keskustelun, vaikka kirjoittajan tutkimusote pyrki kliiniseen tasapuolisuuteen. Silloinen kohu osoitti trauman tuskallisuuden: sodasta silloin kuluneet 75 vuotta eivät olleet vieneet ihmisten mielestä kaikkia vanhoja vääryyksiä. Miten lie sadan vuoden laita?Itsenäisen Suomen ensimmäinen kokonainen vuosi 1918 sisälsi tuplavirheen. Kapinaan lähtö oli virhe, sillä työväenliikkeen vaatimat uudistukset olisi saatu myös parlamentaarista tietä. Kahdeksan tunnin työpäivä oli ehditty säätää jo ennen sotaa.Yhtä suuri virhe oli voittajapuolen koston silmittömyys. Hyvällä voittajalla on varaa suurpiirteisyyteen, josta ei summittaisia teloituksia toimeenpantaessa ja vankileirejä täytettäessä ollut puhettakaan.Vankileireillä kuoli enemmän suomalaisia kuin sotatapahtumissa. Selvää on, etteivät punavangit voineet olla ajan elintarvikekriisin oloissa muonituslistan kärkipäässä, mutta toisin toimien nälkä- ja tautikuolemia olisi voitu vähentää.Niitä ei haluttu vähentää. Sodan kuvottavaa jälkinäytöstä sukulaistensa kohtalon antamin herättein tutkinut kirjailija Sirpa Kähkönen sanoi viime lauantaina TV1:n haastattelussa, että tietoa Tammisaaren vankileirin oloista pimitettiin silloisilta päättäjiltä.Oliko valkoinen Suomi voittoisan sodan jälkeen yksimielinen? Kaukana siitä. Se ei alkuun edes tiennyt, pitäisikö maan johtoon asettaa kuningas vai presidentti. Ratkaisua odotettaessa maata johti valtionhoitaja. Tehtävässä toimi ensin Svinhufvud ja sitten Mannerheim, joka hävisi kesän 1919 presidenttipelin Ståhlbergille.Ståhlberg edusti kansakunnan yhdistämiseen tähdännyttä sovinnollista linjaa ja tienasi sillä aseman oikeiston myöhempänä sylkykuppina. Suuri osa nuoren tasavallan porvaripuolueiden keskinäisistä riidoista palautui kysymykseen, kuka edustaa aidoimmin valkoisen Suomen perintöä.Vertauskuvallinen työmiehen ja talonpojan kädenlyönti nähtiin vasta 1937, jolloin maalaisliitto ja demarit ryhtyivät yhteistyöhön. Se alkoi tuoda työväestölle osallisuuden kokemuksia, jotka edistivät maan selviämistä ehjänä vuosien 1939–44 sodista.Vuoden 1918 sodasta ja sen jälkinäytöksestä alettiin puhua yhteisenä asiana vasta 1960-luvulla, eikä aihetta ole vieläkään tyhjiin ammennettu.Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja.