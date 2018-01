Kotimaa

Etelään luvassa paikoin sakeaa lumisadetta

Etelärannikolla lumisade on paikoin sakeaa.Myös maan keski- ja pohjoisosassa tulee monin lumisadetta, mutta sademäärä jää maan eteläosaa vähäisemmäksi.Pakkasta on päivällä lounaisrannikolla aste tai pari, muuten etelässä ja lännessä on noin 5 astetta. Idässä on 5 – 10 astetta, maan pohjoisosassa 10 – 15 astetta, Pohjois-Lapissa 15 - 20 pakkasastetta.Perjantaina maan pohjoisosassa satelee yhä paikoin vähän lunta.Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa ja pilvipeite rakoilee. Illalla maan itäosaan leviää idästä uusia lumisateita.Pakkasta on päivällä etelässä ja lounaassa aste tai pari, muuten maan etelä- ja keskiosassa noin 5 astetta. Pohjoisessa on 10 - 20 pakkasastetta, kylmintä on Pohjois-Lapissa.Lauantaina on pilvistä ja idästä leviää Suomeen lumisateita. Maan lounaisosaan lumisade ei yltäne. Suomenlahden rannikolla lumisade voi sakeutua.Pakkasta on päivällä laajalti viitisen, idässä ja pohjoisessa 5 – 10 astetta, Lapissa 10 – 15 astetta, aivan pohjoisessa paikoin 20 astetta